Emmanuel Annor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Annor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Annor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Annor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Annor 29 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Annor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Annor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Annor'nin Bechem United FC ile sözleşmesi 12 Mart 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Annor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Annor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Annor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Annor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2021 yılında Bechem United

Emmanuel Annor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Annor şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Annor Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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