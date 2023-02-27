Emmanuel Anquibou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Anquibou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Anquibou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Anquibou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Anquibou 31 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Anquibou Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Anquibou'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Anquibou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Anquibou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Anquibou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Anquibou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Emmanuel Anquibou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Anquibou şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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