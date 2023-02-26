Emmanuel Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Antwi 8 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Antwi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Antwi'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Antwi şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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