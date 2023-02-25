Emmanuel Apeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Apeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Apeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Apeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Apeh 25 Ekim 1996 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Apeh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SME yapmaktadır. Emmanuel Apeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sabah FK futbol takımında oynamaktadır. Sabah FK takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Apeh'nin Sabah FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Apeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Apeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Apeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Apeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında RSD Alcalá

1 Ağustos 2016 yılında Lorca FC B

1 Temmuz 2017 yılında Lorca FC

11 Temmuz 2018 yılında Celta Vigo B

6 Ağustos 2020 yılında CD Tenerife

26 Ocak 2022 yılında Alcorcón

30 Haziran 2022 yılında CD Tenerife

18 Temmuz 2022 yılında Sabah FK

Emmanuel Apeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Apeh şuan Sabah FK takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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