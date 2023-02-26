Emmanuel Appau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Appau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Appau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Appau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Appau 4 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Appau Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Appau'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Appau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Appau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Appau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Appau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Appau şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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