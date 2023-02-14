Emmanuel Attipoe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Attipoe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Attipoe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Attipoe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Attipoe 22 Haziran 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Emmanuel Amoh Attipoe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Attipoe Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fútbol División yapmaktadır. Emmanuel Attipoe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Logroñés futbol takımında oynamaktadır. UD Logroñés takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Attipoe'nin UD Logroñés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Attipoe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emmanuel Attipoe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Attipoe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Attipoe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2018 yılında Extrem. Juv. A

30 Haziran 2019 yılında Liberty Prof.

1 Temmuz 2019 yılında Extremadura B

1 Ağu 2020 yılında Extremadura

10 Ocak 2022 yılında Albacete

30 Ocak 2023 yılında UD Logroñés

30 Haziran 2023 yılında Albacete

Emmanuel Attipoe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Attipoe şuan UD Logroñés takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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