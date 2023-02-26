Emmanuel Avornyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Avornyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Avornyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Avornyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Avornyo 3 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Avornyo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Avornyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Avornyo'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Avornyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Avornyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Avornyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Avornyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Avornyo şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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