Emmanuel Banda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Banda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Banda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Banda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Banda 29 Eylül 1997 tarihinde Chililabombwe şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Justine Rabby Banda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Banda Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Emmanuel Banda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Banda'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Banda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/e_banda_12/

Emmanuel Banda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Banda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Banda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Banda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Esmoriz

1 Temmuz 2017 yılında KV Oostende

15 Ocak 2019 yılında AS Béziers

30 Haziran 2019 yılında KV Oostende

22 Şubat 2020 yılında Djurgården

19 Ocak 2023 yılında HNK Rijeka

Emmanuel Banda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Banda şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Banda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Zambiya U23 takımında 12 numaralı formasıyla 9 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Zambiya U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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