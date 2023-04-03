Emmanuel Biumla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Biumla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Biumla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Biumla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Biumla 8 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Fransa,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Bahiya Biumla şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Biumla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Girondins Bordeaux B futbol takımında oynamaktadır. FC Girondins Bordeaux B takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Biumla'nin FC Girondins Bordeaux B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Biumla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Biumla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Biumla şuan FC Girondins Bordeaux B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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