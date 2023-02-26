Emmanuel Boakye Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Boakye Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Boakye Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Boakye Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Boakye Owusu 19 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Boakye Owusu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Boakye Owusu'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Boakye Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Boakye Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Boakye Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Boakye Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Karela United

Emmanuel Boakye Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Boakye Owusu şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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