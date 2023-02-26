Emmanuel Dagadu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Dagadu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Dagadu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Dagadu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Dagadu 15 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Dagadu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Dagadu'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Dagadu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Dagadu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Dagadu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Dagadu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Dagadu şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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