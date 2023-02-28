Emmanuel David kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel David Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel David adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel David Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel David 7 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel David Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ultimate Sports yapmaktadır. Emmanuel David, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel David'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel David Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/iamdavidemmanuel7721/

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Emmanuel David Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel David isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Emmanuel David Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel David futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Fremad Amager

10 Şubat 2020 yılında Kauno Zalgiris

31 Aralık 2021 yılında Fremad Amager

18 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2022 yılında Harras Hodoud

Emmanuel David Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel David şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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