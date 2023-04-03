Emmanuel Ditu Bueno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ditu Bueno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ditu Bueno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Ditu Bueno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Ditu Bueno {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Ditu Bueno Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ditu Bueno'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Ditu Bueno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Ditu Bueno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Ditu Bueno şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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