Emmanuel Dzigbah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Dzigbah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Dzigbah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Dzigbah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Dzigbah 6 Temmuz 2006 tarihinde Aflao şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Dzigbah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Dzigbah, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Dzigbah'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Dzigbah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Dzigbah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Dzigbah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Dzigbah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Accra Lions

Emmanuel Dzigbah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Dzigbah şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

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