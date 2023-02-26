Emmanuel Essandoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Essandoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Essandoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Essandoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Essandoh 7 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Essandoh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Essandoh'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Essandoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Essandoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Essandoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Essandoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2022 yılında Karela United

Emmanuel Essandoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Essandoh şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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