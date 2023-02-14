Emmanuel Essiam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Essiam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Essiam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Essiam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Essiam 19 Aralık 2003 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Essiam Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Emmanuel Essiam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Basel 1893 futbol takımında oynamaktadır. FC Basel 1893 takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Essiam'nin FC Basel 1893 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Essiam Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emmanuel Essiam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Essiam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Essiam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Berekum Chelsea

3 Ocak 2022 yılında FC Basel

Emmanuel Essiam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Essiam şuan FC Basel 1893 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Essiam Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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