Emmanuel Essien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Essien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Essien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Essien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Essien 2 Temmuz 2001 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Kofi Essien şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Essien Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Essien'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Essien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Essien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Essien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Essien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2019 yılında KF Skënderbeu

1 Ekim 2020 yılında Sant Rafel

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Ağustos 2022 yılında Berekum Chelsea

Emmanuel Essien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Essien şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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