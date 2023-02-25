Emmanuel Essogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Essogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Essogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Essogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Essogo 26 Mart 2001 tarihinde Libreville şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Romess Ovono Essogo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Essogo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Emmanuel Essogo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Essogo'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Essogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Essogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Essogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Essogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2021 yılında Slavia

1 Şubat 2023 yılında Torpedo Zhodino

Emmanuel Essogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Essogo şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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