Emmanuel Francoise kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Francoise Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Francoise adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Francoise Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Francoise 8 Haziran 1987 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Françoise şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Francoise Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Francoise, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Francoise'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Francoise Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Francoise isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Francoise Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Francoise futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Metz

1 Temmuz 2007 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2008 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2009 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2009 yılında F91 Dudelange

1 Ağustos 2010 yılında CS Visé

1 Temmuz 2013 yılında Cremonese

1 Temmuz 2014 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2017 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2020 yılında Hesperange

1 Temmuz 2021 yılında RFCU Luxembourg

Emmanuel Francoise Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Francoise şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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