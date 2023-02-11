Emmanuel Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Gimenez 19 Şubat 1984 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Gimenez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Gimenez'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emmanuel Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2005 yılında Juve. Antoniana

30 Haziran 2006 yılında CA Talleres

1 Temmuz 2007 yılında Gimnasia (J)

1 Temmuz 2008 yılında Santamarin

1 Temmuz 2010 yılında Estudiantes BA

1 Temmuz 2011 yılında Juve. Antoniana

1 Temmuz 2012 yılında CA Temperley

1 Temmuz 2013 yılında Santamarin

1 Temmuz 2014 yılında Antofagasta

1 Ocak 2015 yılında Unión (MdP)

27 Ocak 2016 yılında CD Morón

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes SL

15 Ocak 2020 yılında Agropecuario

1 Ağu 2020 yılında Chaco For Ever

1 Temmuz 2021 yılında Racing (Cba)

Emmanuel Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Gimenez şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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