Emmanuel Gyamfi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Gyamfi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Gyamfi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Gyamfi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Gyamfi 1 Aralık 1996 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Gyamfi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wissam Barjawi yapmaktadır. Emmanuel Gyamfi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 8 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Gyamfi'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Gyamfi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Gyamfi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Gyamfi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Gyamfi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2012 yılında Wa All Stars FC

28 Temmuz 2014 yılında Shirak Gyumri

18 Aralık 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Asante Kotoko

8 Ekim 2021 yılında Aduana Stars

Emmanuel Gyamfi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Gyamfi şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Gyamfi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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