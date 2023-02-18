Emmanuel İmanishimwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel İmanishimwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel İmanishimwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel İmanishimwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel İmanishimwe 2 Şubat 1995 tarihinde Kigali şehrinde doğmuştur. Ruanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel İmanishimwe Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel İmanishimwe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Emmanuel İmanishimwe'nin FAR Rabat ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel İmanishimwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel İmanishimwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emmanuel İmanishimwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel İmanishimwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rayon Sports

1 Temmuz 2016 yılında APR FC

5 Ağu 2021 yılında FAR Rabat

Emmanuel İmanishimwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel İmanishimwe şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel İmanishimwe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ruanda takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.