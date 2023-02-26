Emmanuel Keyekeh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Keyekeh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Keyekeh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Keyekeh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Keyekeh 21 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Kwame Keyekeh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Keyekeh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Keyekeh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Keyekeh'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Keyekeh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Keyekeh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Keyekeh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Keyekeh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Karela United

30 Eylül 2020 yılında Asante Kotoko

1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

15 Ağustos 2022 yılında FC Samartex

Emmanuel Keyekeh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Keyekeh şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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