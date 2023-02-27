Emmanuel Lapierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Lapierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Lapierre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Lapierre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Lapierre 5 Ağustos 1993 tarihinde Rouen şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Lapierre Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Lapierre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Lapierre'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Lapierre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Lapierre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Lapierre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Lapierre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2013 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2016 yılında Jeunesse Esch

Emmanuel Lapierre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Lapierre şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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