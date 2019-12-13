Emmanuel Macron'dan Boris Johnson'a Brexit çağrısı!

İngiltere'deki erken genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Johnson'ı tebrik eden Macron, "Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum." dedi.

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karbon salınımını 2050 yılına kadar sıfıra indirme konusunda, Polonya hariç, Avrupa Birliği ülkelerinin hemfikir olduğunu ifade etti. Macron, Polonya'nın bu konuda ek süre istediğini aktardı.

Macron, Sahel ülkeleriyle pazartesi günü Fransa'da yapılması planlanan zirvenin ocak ayına ertelendiğini belirtti.

MACRON'DAN JOHNSON'A ÇAĞRI

İngiltere'de dün yapılan seçimlerden galip çıkan Başbakan Johnson'ı tebrik eden Macron, "Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum." dedi.

Macron, emeklilik reformuna ilişkin 2 yıl boyunca çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Ülke için tarihi bir reformdur." ifadesini kullandı.