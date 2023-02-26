Emmanuel Maidawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Maidawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Maidawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Maidawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Maidawa 24 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Maidawa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Tamale United futbol takımında oynamaktadır. Real Tamale United takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Maidawa'nin Real Tamale United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Maidawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Maidawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emmanuel Maidawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Maidawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Nations FC

31 Temmuz 2022 yılında King Faisal

1 Ağustos 2022 yılında Real Tamale

Emmanuel Maidawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Maidawa şuan Real Tamale United takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.