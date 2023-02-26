Emmanuel Makafui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Makafui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Makafui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Makafui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Makafui 10 Mart 2006 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Makafui Avunyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Makafui Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Makafui, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Makafui'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Makafui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Makafui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Makafui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Makafui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Accra Lions

Emmanuel Makafui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Makafui şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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