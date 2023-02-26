Emmanuel Marfo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Marfo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Marfo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Marfo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Marfo 13 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Marfo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Marfo'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Marfo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Marfo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emmanuel Marfo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Marfo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Marfo şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.