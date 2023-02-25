Emmanuel Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emmanuel Mensah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Emmanuel Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Mensah 30 Haziran 1994 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Mensah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Emmanuel Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Mensah'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

Emmanuel Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd II

1 Eylül 2014 yılında Moldava

31 Aralık 2014 yılında Honvéd II

1 Ocak 2015 yılında Moldava

1 Temmuz 2015 yılında Michalovce

1 Ocak 2016 yılında Frydek-Mistek

1 Temmuz 2016 yılında Michalovce

30 Ocak 2017 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2017 yılında Atromitos Athen

9 Şubat 2018 yılında AOK Kerkyra

8 Ağustos 2018 yılında FK Partizani

27 Eylül 2019 yılında Michalovce

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2020 yılında Doxa Dramas

14 Ocak 2022 yılında Panionios

4 Ağustos 2022 yılında Paniliakos

1 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

Emmanuel Mensah kimdir

Emmanuel Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Mensah şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Emmanuel Mensah nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Vladimir Dobrolovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Dobrolovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Dobrolovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Dobrolovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Mehidri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Mehidri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jurgen Mehidri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jurgen Mehidri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Poleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Poleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Poleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Poleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kostika Becka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostika Becka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kostika Becka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kostika Becka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güner kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Battalgazi Belediye Başkan yardımcısı Zafer Kırçuval kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Nuri Çolakoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? Nuri Çolakoğlu'nun biyografisi
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yüceer isminin anlamı nedir, Yüceer ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi