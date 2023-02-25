Emmanuel Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Mensah 30 Haziran 1994 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Mensah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Innova Sports Management yapmaktadır. Emmanuel Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Mensah'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Honvéd II

1 Eylül 2014 yılında Moldava

31 Aralık 2014 yılında Honvéd II

1 Ocak 2015 yılında Moldava

1 Temmuz 2015 yılında Michalovce

1 Ocak 2016 yılında Frydek-Mistek

1 Temmuz 2016 yılında Michalovce

30 Ocak 2017 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2017 yılında Atromitos Athen

9 Şubat 2018 yılında AOK Kerkyra

8 Ağustos 2018 yılında FK Partizani

27 Eylül 2019 yılında Michalovce

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2020 yılında Doxa Dramas

14 Ocak 2022 yılında Panionios

4 Ağustos 2022 yılında Paniliakos

1 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

Emmanuel Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Mensah şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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