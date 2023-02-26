Emmanuel Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Mensah 10 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Mensah Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Mensah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Mensah'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2022 yılında Great Olympics

Emmanuel Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Mensah şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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