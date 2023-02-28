Emmanuel Morales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Morales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Morales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Morales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Morales 14 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Morales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Morales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Morales'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Morales Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Morales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Morales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Morales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında General Diaz

30 Haziran 2017 yılında Olimpia

1 Temmuz 2017 yılında Trinidense

1 Ocak 2018 yılında Fulgen. Yegros

2 Temmuz 2018 yılında 3 de Febrero

15 Ekim 2020 yılında Luqueño

1 Temmuz 2021 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Emmanuel Morales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Morales şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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