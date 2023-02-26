Emmanuel Nketia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Nketia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Nketia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Nketia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Nketia 1 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Nketia Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Nketia'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Nketia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Nketia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Nketia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Nketia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Nketia şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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