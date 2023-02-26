Emmanuel Odai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Odai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Odai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Odai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Odai 14 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Odai Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Odai'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Odai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Odai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Odai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Odai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Odai şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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