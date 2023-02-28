Emmanuel Ojeda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ojeda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ojeda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Ojeda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Ojeda 5 Kasım 1997 tarihinde Goya şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Emmanuel Ojeda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Ojeda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DE 9 FÚTBOL yapmaktadır. Emmanuel Ojeda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 8 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ojeda'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Ojeda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Ojeda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Ojeda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Ojeda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Rosario Central

8 Haziran 2022 yılında U. de Chile

Emmanuel Ojeda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Ojeda şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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