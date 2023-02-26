Emmanuel Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Owusu 21 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Owusu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Owusu'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Owusu şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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