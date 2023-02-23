Emmanuel Patut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Patut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Patut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Patut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Patut 19 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Patut Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDS SPORTS yapmaktadır. Emmanuel Patut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Patut'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Patut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Patut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Patut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Patut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2020 yılında Wolfsburg U19

12 Ağustos 2022 yılında Ilves

Emmanuel Patut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Patut şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emmanuel Patut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

JJK Jyväskylä (-2019), VfL Wolfsburg (2019-2022)

Finlandiya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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