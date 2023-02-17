Emmanuel Sabbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sabbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emmanuel Sabbi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emmanuel Sabbi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emmanuel Sabbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sabbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Sabbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Sabbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Sabbi 24 Aralık 1997 tarihinde Vicenza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Emmanuel Afriyie Mario Sabbi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Sabbi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CT10 management Srl yapmaktadır. Emmanuel Sabbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Sabbi'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Sabbi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emmanuelsabbi97/

Emmanuel Sabbiboyu ve yaşı kaç

Emmanuel Sabbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Sabbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Emmanuel Sabbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Sabbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2016 yılında Las Palmas Atl.

25 Ağu 2017 yılında Hobro IK

1 Ağu 2020 yılında Odense BK

Emmanuel Sabbi kimdir

Emmanuel Sabbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Sabbi şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ohio Premier

Emmanuel Sabbi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 11 numaralı formasıyla 29 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 7 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

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Emmanuel Sabbi nereli

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