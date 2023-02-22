Emmanuel Sale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Sale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Emmanuel Sale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Emmanuel Sale {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Emmanuel Sale Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emmanuel Sale, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Sale'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Emmanuel Sale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Emmanuel Sale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists
Emmanuel Sale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Emmanuel Sale şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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