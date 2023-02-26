Emmanuel Sarkodie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sarkodie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Sarkodie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Sarkodie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Sarkodie 10 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Sarkodie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Liken Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. Emmanuel Sarkodie'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Sarkodie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Sarkodie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Sarkodie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Sarkodie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2021 yılında King Faisal

30 Haziran 2022 yılında Asante Kotoko

Emmanuel Sarkodie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Sarkodie şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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