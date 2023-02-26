Emmanuel Sarpong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Sarpong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Sarpong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Sarpong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Sarpong 3 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Sarpong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-One Agency yapmaktadır. Emmanuel Sarpong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Sarpong'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Sarpong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Sarpong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Emmanuel Sarpong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Sarpong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Liberty Prof.

21 Eylül 2017 yılında FC Drita

15 Haziran 2018 yılında Star Madrid FC

1 Ocak 2020 yılında Atlantis FC II

1 Ocak 2021 yılında FC Finnkurd

31 Ocak 2022 yılında Berekum Chelsea

Emmanuel Sarpong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Sarpong şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.