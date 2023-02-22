Emmanuel Tony Agbaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Tony Agbaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Tony Agbaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Tony Agbaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Tony Agbaji 21 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Tony Agbaji Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AGBEVE KSPORTS yapmaktadır. Emmanuel Tony Agbaji, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Tony Agbaji'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Tony Agbaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Tony Agbaji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Tony Agbaji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Tony Agbaji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nam Dinh FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

31 Mart 2022 yılında Lobi Stars

Emmanuel Tony Agbaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Tony Agbaji şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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