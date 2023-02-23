Emmanuel Yeboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Yeboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Yeboah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Yeboah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Yeboah 25 Şubat 2003 tarihinde Sunyani şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Yeboah Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arthurlegacy Sports M.L. yapmaktadır. Emmanuel Yeboah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Yeboah'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Yeboah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuel Yeboah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Yeboah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Yeboah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2022 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2022 yılında CFR Cluj

Emmanuel Yeboah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Yeboah şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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