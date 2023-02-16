Emmanuele Matino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuele Matino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuele Matino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuele Matino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuele Matino 7 Ekim 1998 tarihinde Napoli şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuele Matino Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avvocato Claudio Parlato yapmaktadır. Emmanuele Matino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSC Bari futbol takımında oynamaktadır. SSC Bari takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emmanuele Matino'nin SSC Bari ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Emmanuele Matino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emmanuele Matino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emmanuele Matino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuele Matino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2015 yılında Latina U19

10 Ocak 2017 yılında Nocerina

30 Haziran 2017 yılında Latina U19

27 Temmuz 2017 yılında Nocerina

6 Temmuz 2018 yılında Parma

18 Temmuz 2018 yılında Potenza

30 Haziran 2019 yılında Parma

10 Temmuz 2019 yılında Cavese

30 Haziran 2020 yılında Parma

25 Eylül 2020 yılında Cavese

26 Ağu 2021 yılında Potenza

20 Temmuz 2022 yılında Juve Stabia

1 Eylül 2022 yılında Potenza

31 Ocak 2023 yılında Bari

Emmanuele Matino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuele Matino şuan SSC Bari takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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