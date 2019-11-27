EMMY ÖDÜLLÜ HALUK BİLGİNER İSTANBUL'A GELDİ (1)

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nden "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Haluk Bilginer New York'tan İstanbul'a geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Bilginer, "O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. önemliydi. Ödülü kazanmış olmam benim için mutluluk vesilesi ama asıl mutlu eden Türkiye'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Bilginer'in gelişi

Çiçek verilmesi

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Kaynak: DHA