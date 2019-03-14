Emniyet ekipleri minikler için “Kitap Kardeşliği” projesi başlattı

Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından okullarda "Kitap Kardeşliği" projesi başlatıldı.

Pamukova Kaymakamlığı destekleri ile Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Pamukova'da bulunan ilkokullardaki öğrencilere yönelik "Kitap Kardeşliği" projesi başlatıldı. İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlatılan projede Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü bayan polis ekipleri tarafından minik öğrencilere eğiti ve öğretici bilgilerin yer aldığı hikayeler görsel olarak anlatılarak eğitimlerine destek sağlanıyor.

Pamukova Ertaylan ilkokulu 1'inci sınıf öğrencileri ile başlayan "Kitap Kardeşliği" projesinde minikler polis ablaları tarafından okunan hikayeleri neşe içerisinde dinledi ve okunan hikayeler hakkında sorular sorarak miniklerin gelişimleri sağlandı. Bu proje ile Emniyet Teşkilatı'nın sıcak yüzü ile tanışan miniklere polislik mesleğinin teşvikte sağlanarak kitap okumanın eğiti ve öğretici yanları bayan polisler tarafından öğretiliyor. Projenin tüm ilçe ilkokullarında yapılacağı belirtildi.

Kaynak: İHA