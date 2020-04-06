Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle'...
ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' 6 Nisan 1920 tarihinde yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 100. kuruluş yıl dönümünü kutlarız." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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