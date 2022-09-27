Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Polis memuru Sedat Gezer Mersin'deki patlamada şehit oldu!

Dün gece saatlerinde Mersin'de polis evi yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası polisler ve teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü "Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer, 26.09.2022 tarihinde Mersin Tece Polesevi nizamiye noktasına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanmış kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." şeklinde bir açıklama yaptı.