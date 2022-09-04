Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olan 1 terörist yakalandı!

Türkiye'de eylem yamak üzere Yunanistan'da eğitim alan bir teröristin İstanbul'da yakalandığı haberi duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Yunanistan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı” denildi.

"SEVGİLİ KILIÇDAROĞLU..."

Teröristin yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK’nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.