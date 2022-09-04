Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olan 1 terörist yakalandı!

Türkiye'de, büyükşehirlerde terör eylemleri yapmak üzere eğitim alan Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu'nun İstanbul'da yakalandığı duyuruldu.

YAYINLAMA
Google News
Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! Silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olan 1 terörist yakalandı!

Türkiye'de eylem yamak üzere Yunanistan'da eğitim alan bir teröristin İstanbul'da yakalandığı haberi duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda Yunanistan Lavrion Kampı’nda sabotaj eğitimi alan, illegal yollarla Türkiye’ye giriş yapan ve PKK/KCK’nın talimatı ile büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığındaki Delil kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul’da yakalandı” denildi.

"SEVGİLİ KILIÇDAROĞLU..."

Teröristin yakalandığını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK’nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye’ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen Delil kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK’nın değil Yunanistan’ın da ilgiye ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Muğla sallanıyor! 3 saat içerisinde 6 defa deprem meydana gelen şehirde panik yaşandı!
Muğla sallanıyor! 3 saat içerisinde 6 defa deprem meydana gelen şehirde panik yaşandı!
Sivas Kongresi'nin yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan Bakan Soylu: "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu"
Sivas Kongresi'nin yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan Bakan Soylu: "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu"
Orta Vadeli Program ile ilgi açıklamalardan bulunan Bakan Nebati: "Program, kalıcı iyileşmeyi ve verimliliği sağlamak üzere oluşturulmuştur"
Orta Vadeli Program ile ilgi açıklamalardan bulunan Bakan Nebati: "Program, kalıcı iyileşmeyi ve verimliliği sağlamak üzere oluşturulmuştur"
Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları üzdü! Türkiye'nin en mutsuz şehri belli oldu!
Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları üzdü! Türkiye'nin en mutsuz şehri belli oldu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi"
Rize'de yağmur sevinci! Sokak ortasında şampuanla duş aldı!
Rize'de yağmur sevinci! Sokak ortasında şampuanla duş aldı!
Ali Erbaş: "İmam hatip nesli, güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir"
Ali Erbaş: "İmam hatip nesli, güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Muğla sallanıyor! 3 saat içerisinde 6 defa deprem meydana gelen şehirde panik yaşandı!
Muğla sallanıyor! 3 saat içerisinde 6 defa deprem meydana gelen şehirde panik yaşandı!
Sivas Kongresi'nin yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan Bakan Soylu: "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu"
Sivas Kongresi'nin yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan Bakan Soylu: "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi"
Rize'de yağmur sevinci! Sokak ortasında şampuanla duş aldı!
Rize'de yağmur sevinci! Sokak ortasında şampuanla duş aldı!
Muğla sallanıyor! 3 saat içerisinde 6 defa deprem meydana gelen şehirde panik yaşandı!
Muğla sallanıyor! 3 saat içerisinde 6 defa deprem meydana gelen şehirde panik yaşandı!
Sivas Kongresi'nin yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan Bakan Soylu: "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu"
Sivas Kongresi'nin yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayımlayan Bakan Soylu: "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu"
Orta Vadeli Program ile ilgi açıklamalardan bulunan Bakan Nebati: "Program, kalıcı iyileşmeyi ve verimliliği sağlamak üzere oluşturulmuştur"
Orta Vadeli Program ile ilgi açıklamalardan bulunan Bakan Nebati: "Program, kalıcı iyileşmeyi ve verimliliği sağlamak üzere oluşturulmuştur"
Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları üzdü! Türkiye'nin en mutsuz şehri belli oldu!
Yaşam Memnuniyet Araştırması'nın sonuçları üzdü! Türkiye'nin en mutsuz şehri belli oldu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Hedefimiz Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi"
Rize'de yağmur sevinci! Sokak ortasında şampuanla duş aldı!
Rize'de yağmur sevinci! Sokak ortasında şampuanla duş aldı!
Ali Erbaş: "İmam hatip nesli, güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir"
Ali Erbaş: "İmam hatip nesli, güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir"