Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için kırmızı bülten çıkarıldı!

Önceki gün gündem olan Thodex firması ve sahibi Fatih Faruk Özer’in yakalanmasına ilişkin çalışmalara devam ediliyor. Gelen bir son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı.

THODEX'İN KURUCUSU HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex firmasının kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklanmasına ilişkin olarak EGM'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih ÖZER hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 22.04.2021 tarihi akşam saatlerinde Genel Müdürlüğümüze kırmızı bülten talebinin iletilmesi üzerine İnterpol nezdinde işlemler derhal başlatılmış ve 23.04.2021 tarihi saat 10.00 itibariyle kırmızı bülten çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN DESTEK"

Öte yandan yapılan açıklamanın içeriğinde kırmızı bülten işlemleri yürütülen söz konusu şahsın yakalanması için önceki gün gündüz saatlerinde Emniyet Genel Müdürü Sn. Mehmet Aktaş Arnavutluk Emniyet Genel Müdürü ile, İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu da yine dün akşam saatlerinde Arnavutluk İçişleri Bakanı Sn. Bledar Cuci ile telefon görüşmesi sağlayarak konuya el attığı belirtildi.

Kırmızı bülten nedir, ne anlama gelir? Kırmızı bülten nasıl ve kimlere çıkarılır?