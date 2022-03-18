Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank'la protokol imzaladı! Polis maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

" Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur"