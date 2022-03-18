Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank'la protokol imzaladı! Polis maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yapılacak
Emniyet Genel Müdürlüğü Vakıfbank ile yapılan promosyon protokolü kapsamında tüm personelin maaşlarına her ay 300 TL ilave ödeme yapılacağını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
" Genel Müdürlüğümüz ile Vakıfbank arasında imzalanan yeni promosyon protokolüne göre Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacaktır. Ayrıca bu miktar 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılacaktır. Protokolün süresi 5 yıl olacaktır. Tüm personelimize duyurulur"
Teşkilatımız personeline hayırlı olsun pic.twitter.com/QcTyWBbmoK— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) March 17, 2022